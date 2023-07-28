Карпакова (Казакевич) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1881 ст.
Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1883 ст.
Дочь: Карпакова Евгения Тихоновна
Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
27.08.1884 ст.
Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1887 ст.
Дочь: Карпенко Ефросинья Тихоновна
Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
09.01.1890 ст.
Сын: Карпаков Степан Тихонович
Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
16.03.1893 ст.
Сын: Карпаков Никифор Тихонович
Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
16.09.1898 ст.
Сын: Карпаков Корней Тихонович
Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно