Карпакова (Казакевич) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпакова (Казакевич) Пелагея Михайловна

Место рождения

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1881 ст.

Сын: Карпаков Фёдор Тихонович

Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1883 ст.

Дочь: Карпакова Евгения Тихоновна

Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1884 ст.

Сын: Карпаков Павел Тихонович

Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.06.1887 ст.

Дочь: Карпенко Ефросинья Тихоновна

Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1890 ст.

Сын: Карпаков Степан Тихонович

Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1893 ст.

Сын: Карпаков Никифор Тихонович

Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1898 ст.

Сын: Карпаков Корней Тихонович

Отец ребёнка: Карпаков Тихон Васильевич

Старая, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпаков Тихон Васильевич

Смерть
Неизвестно