Некрасова (-) Екатерина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Бракосочетание
05.02.1831
Рождение ребёнка
12.12.1831
Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев
Бракосочетание
05.02.1833
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Некрасова Анна Арсеньева
Отец ребёнка: Некрасов Арсений Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно