Некрасова (-) Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Екатерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: Некрасова Евдокия Иванова

Бракосочетание
05.02.1831

Муж: Некрасов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
12.12.1831

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1833

Муж: Некрасов Арсений Дмитриевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Некрасова Анна Арсеньева

Отец ребёнка: Некрасов Арсений Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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