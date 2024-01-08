Кувшинова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1918
Сын: Кувшинов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Кувшинов Яков Платонович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кувшинов Вячеслав Яковлевич
Отец ребёнка: Кувшинов Яков Платонович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кувшинова Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Кувшинов Яков Платонович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Кувшинов Яков Платонович