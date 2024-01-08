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Кувшинова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшинов Яков Платонович

Рождение ребёнка
28.11.1918

Сын: Кувшинов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Кувшинов Яков Платонович

Нечаевка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Кувшинов Вячеслав Яковлевич

Отец ребёнка: Кувшинов Яков Платонович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кувшинова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Кувшинов Яков Платонович

Нечаевка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Кувшинов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Кувшинов Яков Платонович

Нечаевка, Никольский муниципальный район, Пензенская область

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