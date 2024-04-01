Кузнецова (Возм Маловичко) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1816
Дочь: (Кузнецова) Гликерья Иванова
Отец ребёнка: Кузнецов? Иван Федоров?
Пят Федор маловичко, сестра его Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно