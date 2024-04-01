Кузнецова (Возм Маловичко) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Возм Маловичко) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов? Иван Федоров?

Рождение ребёнка
03.05.1816

Дочь: (Кузнецова) Гликерья Иванова

Отец ребёнка: Кузнецов? Иван Федоров?

Пят Федор маловичко, сестра его Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно

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