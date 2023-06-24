Заманбек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заманбек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ардуганов Тахир

Мать ребёнка: Ардуганова Мадина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штибен Зухра Заманбековна

Мать ребёнка: Ардуганова Мадина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайтуна

Мать ребёнка: Ардуганова Мадина

Смерть
Неизвестно