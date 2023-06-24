Заманбек
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ардуганов Тахир
Мать ребёнка: Ардуганова Мадина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штибен Зухра Заманбековна
Мать ребёнка: Ардуганова Мадина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайтуна
Мать ребёнка: Ардуганова Мадина
Смерть
Неизвестно