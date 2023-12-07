Вишина (Меньшова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВишина (Меньшова) Ольга Алексеевна

Вишина (Меньшова) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньшов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Вишин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишин Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Вишин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишин Григорий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.