Вишина (Меньшова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меньшов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вишин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Вишин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вишин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вишин Григорий
Смерть
Неизвестно