Бадалов Як"шилик Баддалович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадалов Як"шилик Баддалович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Бадал

Мать: Неизвестно

Смерть
2000
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