Ерышева Ефросинья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Бусарева Ирина
Отец ребёнка: Ерышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ерышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Ерышевъ Григорий
Отец ребёнка: Ерышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Курочкина Акулина
Отец ребёнка: Ерышевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерышевъ Иванъ