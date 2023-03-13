Ерышева Ефросинья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышева Ефросинья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Бусарева Ирина

Отец ребёнка: Ерышевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ерышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Иванъ

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Ерышевъ Григорий

Отец ребёнка: Ерышевъ Иванъ

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Курочкина Акулина

Отец ребёнка: Ерышевъ Иванъ

Берзиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерышевъ Иванъ

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