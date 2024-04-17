Махина (Князева) Агапия Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Может ошибкой написали Князева, так как рождение Агапии не нашла. Есть Махина Агапия, но брак Александра и Агапии Махиной не нашла
Бракосочетание
Неизвестно
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#69
Смерть
Неизвестно