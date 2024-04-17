Махина (Князева) Агапия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махина (Князева) Агапия Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Может ошибкой написали Князева, так как рождение Агапии не нашла. Есть Махина Агапия, но брак Александра и Агапии Махиной не нашла
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махин Александр Александрович

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#69
Смерть
Неизвестно

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