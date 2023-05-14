Брандт (Амбургер) ПАУЛИНА КАТАРИНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брандт (Амбургер) ПАУЛИНА КАТАРИНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Амбургер ФРИДРИХ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Брандт АВГУСТ ФЕРДИНАНД

Отец ребёнка: Брандт ВИЛЬГЕЛЬМ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Гейслер МАРИ ХОПЕ

Отец ребёнка: Брандт ВИЛЬГЕЛЬМ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

Рождение ребёнка
1849

Сын: Брандт АЛЬФРЕД ЭРНСТ

Отец ребёнка: Брандт ВИЛЬГЕЛЬМ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Банг ЭМИЛИЯ ПАУЛИНА

Отец ребёнка: Брандт ВИЛЬГЕЛЬМ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брандт ВИЛЬГЕЛЬМ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

Смерть
1891
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