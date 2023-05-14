Брандт (Амбургер) ПАУЛИНА КАТАРИНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Амбургер ФРИДРИХ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Брандт ВИЛЬГЕЛЬМ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Гейслер МАРИ ХОПЕ
Отец ребёнка: Брандт ВИЛЬГЕЛЬМ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
Рождение ребёнка
1849
Сын: Брандт АЛЬФРЕД ЭРНСТ
Отец ребёнка: Брандт ВИЛЬГЕЛЬМ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Банг ЭМИЛИЯ ПАУЛИНА
Отец ребёнка: Брандт ВИЛЬГЕЛЬМ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1891