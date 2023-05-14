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Брандт АЛЬФРЕД ЭРНСТ
Брандт АЛЬФРЕД ЭРНСТ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
1895
Пол
Мужской
Отец
Брандт ВИЛЬГЕЛЬМ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
1804 г.р.
Мать
Брандт (Амбургер) ПАУЛИНА КАТАРИНА
1808 г.р.
Дети
Не указаны
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ИО
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Брандт ВИЛЬГЕЛЬМ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
Мать:
Брандт ПАУЛИНА КАТАРИНА
Смерть
1895
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