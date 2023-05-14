Брандт АЛЬФРЕД ЭРНСТ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрандт АЛЬФРЕД ЭРНСТ

Брандт АЛЬФРЕД ЭРНСТ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Брандт ВИЛЬГЕЛЬМ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

Мать: Брандт ПАУЛИНА КАТАРИНА

Смерть
1895
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close