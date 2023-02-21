Орлов Григорий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1911 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Орлова Надежда Федоровна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Надежда Федоровна
Смерть
Неизвестно