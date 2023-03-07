Блохина Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1980
Сын: Блохин Сергей Александроввич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности