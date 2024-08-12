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Захаров Автоном Васильевич

Место рождения

д. Ялбинская ( Самаркино) Уватская волость

Дата рождения

12.09.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1885 ст.

Отец: Захаров Василий Филиппович

Мать: Захарова (Букаринова) Марфа Ильинишна

30.11.1916г. был ранен.
Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание рядовой Воинская часть 13-й Пех. запас. полк
Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание рядовой Воинская часть 13-й Пех. запас. полк
Бракосочетание
1905

Жена: Захарова (Медведева) Анастасия Мефодиева

Бракосочетание
31.08.1908

Жена: Захарова (Верхотурова) Екатерина Исидоровна- Сидоровна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Медведева (Захарова) Марфа Автономовна

Мать ребёнка: Захарова (Верхотурова) Екатерина Исидоровна- Сидоровна

Рождение ребёнка
?.12.1910

Сын: Захаров Игнатий Автономович

Мать ребёнка: Захарова (Верхотурова) Екатерина Исидоровна- Сидоровна

ЗАХАРОВ ИГНАТИЙ АВТОМОНОВИЧ (1910 – 1988) Игнатий Автомонович родился в 1910 году в деревне Самаркино Ивановского совета Уватского района Тюменской области. В 1920 году окончил 2 класса Ивановской нач... Показать все
Рождение ребёнка
1913

Сын: Захаров Михаил Автономович

Мать ребёнка: Захарова (Верхотурова) Екатерина Исидоровна- Сидоровна

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.09.1916

Сын: Сафонов (Захаров) Иван (Иоанн) Автономович -Артамонович

Мать ребёнка: Захарова (Верхотурова) Екатерина Исидоровна- Сидоровна

Лечение в госпитале
30.11.1916
Причина выбытия болен Дата события 30.11.1916
Лечение в госпитале
30.11.1916
Причина выбытия болен Дата события 30.11.1916
Смерть
Неизвестно

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