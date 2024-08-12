Захаров Автоном Васильевич
Место рожденияд. Ялбинская ( Самаркино) Уватская волость
Дата рождения12.09.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1885 ст.
30.11.1916г. был ранен.
Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание рядовой Воинская часть 13-й Пех. запас. полк
Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание рядовой Воинская часть 13-й Пех. запас. полк
Бракосочетание
1905
Бракосочетание
31.08.1908
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Медведева (Захарова) Марфа Автономовна
Мать ребёнка: Захарова (Верхотурова) Екатерина Исидоровна- Сидоровна
Рождение ребёнка
?.12.1910
Сын: Захаров Игнатий Автономович
Мать ребёнка: Захарова (Верхотурова) Екатерина Исидоровна- Сидоровна
ЗАХАРОВ ИГНАТИЙ АВТОМОНОВИЧ (1910 – 1988) Игнатий Автомонович родился в 1910 году в деревне Самаркино Ивановского совета Уватского района Тюменской области. В 1920 году окончил 2 класса Ивановской нач... Показать все
Рождение ребёнка
1913
Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.09.1916
Сын: Сафонов (Захаров) Иван (Иоанн) Автономович -Артамонович
Мать ребёнка: Захарова (Верхотурова) Екатерина Исидоровна- Сидоровна
Лечение в госпитале
30.11.1916
Причина выбытия болен Дата события 30.11.1916
Лечение в госпитале
30.11.1916
Причина выбытия болен Дата события 30.11.1916
Смерть
Неизвестно