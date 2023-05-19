(Кочешкова) Елисавета Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочешкова) Елисавета Никитина

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.08.1858

Дата смерти

14.09.1859

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1858

Отец: Кочешков Никита Петров

Мать: Кочешкова Пелагея Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
31.08.1859
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Ярославский мещанин Павел Александров и жена крестьянина села Великого Дмитрия Васильева Александра Иванова. Таинство совершал священник Иларион Каликинский ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
14.09.1859
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: неизвестно
Похороны
16.09.1859
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Священник Иларион Каликинский ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118 оп.1, д.4175, лист 7 об. запись 4 | Тихвинская единоверческая церковь
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