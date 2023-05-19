(Кочешкова) Елисавета Никитина
Место рождения
Дата рождения30.08.1858
Дата смерти14.09.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1858
Отец: Кочешков Никита Петров
Крещение
31.08.1859
Восприемники: Ярославский мещанин Павел Александров и жена крестьянина села Великого Дмитрия Васильева Александра Иванова. Таинство совершал священник Иларион Каликинский ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.1859
Причина смерти: неизвестно
Похороны
16.09.1859
Священник Иларион Каликинский ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118 оп.1, д.4175, лист 7 об. запись 4 | Тихвинская единоверческая церковь