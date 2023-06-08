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(Свереда) Ольга
(Свереда) Ольга
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Свереда Николай
Мать
Свереда (Игнатова) Татьяна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Свереда Николай
Мать:
Свереда Татьяна
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