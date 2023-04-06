Удачин Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Удачин Иван Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1841
Жених - села Великого после умершего крестьянина Ивана Григорьева Удачина сын Иван православного исповедания, 18 лет, первым браком, Невеста - девица Параскева Михайлова Оретина дочь того же села крес... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно