Удачин Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удачин Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Удачин Иван Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1841

Жена: Удачина Параскева Михайлова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого после умершего крестьянина Ивана Григорьева Удачина сын Иван православного исповедания, 18 лет, первым браком, Невеста - девица Параскева Михайлова Оретина дочь того же села крес... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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