Лапин Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапин Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Лапин Фока Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Лапин Фома Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Лапин Константин Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно