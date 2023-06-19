Родивонов Семён (Симеон)
Место рождениясельцо Олехово, вотчина помещика Арнаутова
Дата рождения1802
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1802
Отец: Фёдоров Родивон
Мать: Фиона (Фiона)
сельцо Олехово, вотчина помещика Арнаутова
Бракосочетание
07.10.1817
Жена: Матрона Алексеева
с-цо Олехово
Поручит. 1й с-ца Олехова вотч. помещ. Петра Милюкова дворовый человек Кирило Львов, 2й вотч. помещ. Матвея Маркова сына Фёдорова д. Березниковъ кр. Иван Васильевъ.
Рождение ребёнка
07.08.1826
Сын: Максим
Мать ребёнка: Матрона Алексеева
вотчина помещика Алексея Петровича Арнаутова сельца Олехова
В. вотчины помещ. Василия Александр. Алябьева кр. Трифон Фёдоров [название деревни не смогла прочитать]
Рождение ребёнка
07.11.1829
Дочь: Кузьмина Екатерина
Мать ребёнка: Матрона Алексеева
Восприемницей была вотчины казенного ведомства д. Барханова кр. дочь девица Анна Гаврилова.
Рождение ребёнка
25.10.1830
Сын: Семёнов Николай
Мать ребёнка: Матрона Алексеева
в д.Олехово вотч. Г.Мясоедовой
кр. Осип Родивонов
Рождение ребёнка
08.08.1833
Дочь: Марья (Мария) Семеновна
Мать ребёнка: Матрона Алексеева
Рождение ребёнка
01.08.1835
Сын: Родивонов Стефан
Мать ребёнка: Матрона Алексеева
Вотч. помещ. Николая Петров. Арнаутова д. Олехово
Рождение ребёнка
1839
Сын: Родивонов Максим
Мать ребёнка: Матрона Алексеева
вотч.Г.Мясоедовой д. Олехово
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Матрона Алексеева
Рождение ребёнка
07.09.1842
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Матрона Алексеева
Смерть
1853
сельцо Олехово, вотчина помещика Арнаутова