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Родивонов Семён (Симеон)

Место рождения

сельцо Олехово, вотчина помещика Арнаутова

Дата рождения

1802

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Фёдоров Родивон

Мать: Фиона (Фiона)

сельцо Олехово, вотчина помещика Арнаутова
Бракосочетание
07.10.1817

Жена: Матрона Алексеева

с-цо Олехово
Поручит. 1й с-ца Олехова вотч. помещ. Петра Милюкова дворовый человек Кирило Львов, 2й вотч. помещ. Матвея Маркова сына Фёдорова д. Березниковъ кр. Иван Васильевъ.
Рождение ребёнка
07.08.1826

Сын: Максим

Мать ребёнка: Матрона Алексеева

вотчина помещика Алексея Петровича Арнаутова сельца Олехова
В. вотчины помещ. Василия Александр. Алябьева кр. Трифон Фёдоров [название деревни не смогла прочитать]
Рождение ребёнка
07.11.1829

Дочь: Кузьмина Екатерина

Мать ребёнка: Матрона Алексеева

Восприемницей была вотчины казенного ведомства д. Барханова кр. дочь девица Анна Гаврилова.
Рождение ребёнка
25.10.1830

Сын: Семёнов Николай

Мать ребёнка: Матрона Алексеева

в д.Олехово вотч. Г.Мясоедовой
кр. Осип Родивонов
Рождение ребёнка
08.08.1833

Дочь: Марья (Мария) Семеновна

Мать ребёнка: Матрона Алексеева

Рождение ребёнка
01.08.1835

Сын: Родивонов Стефан

Мать ребёнка: Матрона Алексеева

Вотч. помещ. Николая Петров. Арнаутова д. Олехово
Рождение ребёнка
1839

Сын: Родивонов Максим

Мать ребёнка: Матрона Алексеева

вотч.Г.Мясоедовой д. Олехово
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Матрона Алексеева

Рождение ребёнка
07.09.1842

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Матрона Алексеева

Смерть
1853
сельцо Олехово, вотчина помещика Арнаутова