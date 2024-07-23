Колосова (Ордина) Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Ордина) Федосья Васильевна

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Ордин Василий Осипов

Мать: не указана

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Марк Данилович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Екатерина Марковна

Отец ребёнка: Колосов Марк Данилович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Колосов Кирилл Маркович

Отец ребёнка: Колосов Марк Данилович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Колосов Евпл (Луппан) Маркович

Отец ребёнка: Колосов Марк Данилович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Колосов Федот Маркович

Отец ребёнка: Колосов Марк Данилович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Колосов Фёдор Маркович

Отец ребёнка: Колосов Марк Данилович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1788
Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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