Колосова (Ордина) Федосья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Ордин Василий Осипов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Екатерина Марковна
Отец ребёнка: Колосов Марк Данилович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Колосов Марк Данилович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Колосов Евпл (Луппан) Маркович
Отец ребёнка: Колосов Марк Данилович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Колосов Марк Данилович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Колосов Марк Данилович
Смерть
1788