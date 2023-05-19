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Вотяков Емельян Федоров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Вотяков Федор Сергеев

Мать: Евдокия Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Февронья Емельянова

Мать ребёнка: Наталья Федорова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Сын: Вотяков Василий Емельянов

Мать ребёнка: Наталья Федорова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Вотяков Потап Емельянов

Мать ребёнка: Наталья Федорова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно