Вотяков Емельян Федоров
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Вотяков Федор Сергеев
Мать: Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Февронья Емельянова
Мать ребёнка: Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Вотяков Василий Емельянов
Мать ребёнка: Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Наталья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно