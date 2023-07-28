Вотяков Федор Сергеев
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Вотяков Сергей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья Федорова
Мать ребёнка: Евдокия Антонова
Смерть
Неизвестно