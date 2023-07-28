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Вотяков Федор Сергеев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Вотяков Сергей

Мать: ?

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1766

Сын: Вотяков Емельян Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Сын: Вотяков Козма Федоров

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья Федорова

Мать ребёнка: Евдокия Антонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно