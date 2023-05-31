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Крючкова (Крючкова) Елена Сергеевна
Крючкова (Крючкова) Елена Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Крючков Юрий Сергеевич
1948 г.р.
Мать
Крючкова Людмила
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Крючков Юрий Сергеевич
Мать:
Крючкова Людмила
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