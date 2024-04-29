Benois (Benoy) (Von Glasenapp) Sophie Charlotte (Zofia Szarlotta) 01.02.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Benois (Benoy) (Von Glasenapp) Sophie Charlotte (Zofia Szarlotta)

Место рождения

г. Ново-Екатеринослав, Российская Империя

Дата рождения

01.02.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1816 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

MM
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1848

Отец: Глазенап (Von Glasenapp) Евгений Антонович (Eugen Carl Aleksander) (Eugen Carl Alexander)

Мать: Von Glasenapp (Von Mollerius) Louise (Luiza) Eleonora Aleksandrina

г. Ново-Екатеринослав, Российская Империя
Бракосочетание
10.07.1869

Муж: скрыто настройками приватности

г. Ново-Екатеринослав, Российская Империя
Смерть
Неизвестно

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