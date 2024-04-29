Benois (Benoy) (Von Glasenapp) Sophie Charlotte (Zofia Szarlotta)
Место рожденияг. Ново-Екатеринослав, Российская Империя
Дата рождения01.02.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1848
Отец: Глазенап (Von Glasenapp) Евгений Антонович (Eugen Carl Aleksander) (Eugen Carl Alexander)
Мать: Von Glasenapp (Von Mollerius) Louise (Luiza) Eleonora Aleksandrina
г. Ново-Екатеринослав, Российская Империя
Бракосочетание
10.07.1869
Муж: скрыто настройками приватности
г. Ново-Екатеринослав, Российская Империя
Смерть
Неизвестно