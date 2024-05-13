Усачева Прасковья Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1839
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Усачева) Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Усачев Илья Федосеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Усачева) Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Усачев Илья Федосеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Усачева) Василиса Ильинична
Отец ребёнка: Усачев Илья Федосеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Усачева) Меланья Ильинична
Отец ребёнка: Усачев Илья Федосеевич
Смерть
Неизвестно