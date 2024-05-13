Усачева Прасковья Митрофановна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усачева Прасковья Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1839

Муж: Усачев Илья Федосеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Усачева) Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Усачев Илья Федосеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Усачева) Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Усачев Илья Федосеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Усачева) Василиса Ильинична

Отец ребёнка: Усачев Илья Федосеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Усачева) Меланья Ильинична

Отец ребёнка: Усачев Илья Федосеевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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