Чечель-Галицкий Хрисанф Федорович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти25.06.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1881
Рождение ребёнка
1882
Сын: Чечель-Галицкий Федор Хрисанфович
Мать ребёнка: Чечель-Галицкая Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
30.04.1885
Дочь: Шелудченко Мария Хрисанфовна
Мать ребёнка: Чечель-Галицкая Ольга Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.1922
Причина смерти: кишечник