Чечель-Галицкий Хрисанф Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧечель-Галицкий Хрисанф Федорович

Чечель-Галицкий Хрисанф Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1847

Дата смерти

25.06.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1881

Жена: Чечель-Галицкая Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Чечель-Галицкий Федор Хрисанфович

Мать ребёнка: Чечель-Галицкая Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
30.04.1885

Дочь: Шелудченко Мария Хрисанфовна

Мать ребёнка: Чечель-Галицкая Ольга Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.1922
Причина смерти: кишечник
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close