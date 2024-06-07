Бикбулатова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикбулатов Джаник
Отец ребёнка: Бикбулатов Амир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикбулатов Даниэль
Отец ребёнка: Бикбулатов Амир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бикбулатова Анита
Отец ребёнка: Бикбулатов Амир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикбулатов Амир