Гаврилова Пелагея Сергееева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гавриловъ Иванъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Гаврилова Аксинья
Отец ребёнка: Гавриловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1853
Сын: Гавриловъ Федоръ
Отец ребёнка: Гавриловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гавриловъ Илья
Отец ребёнка: Гавриловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Андреянова Акилина
Отец ребёнка: Гавриловъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.02.1869
Сын: Гавриловъ Федотъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриловъ Иванъ