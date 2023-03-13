Гаврилова Пелагея Сергееева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Пелагея Сергееева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гавриловъ Иванъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Гаврилова Аксинья

Отец ребёнка: Гавриловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Гавриловъ Федоръ

Отец ребёнка: Гавриловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гавриловъ Илья

Отец ребёнка: Гавриловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Андреянова Акилина

Отец ребёнка: Гавриловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1869

Сын: Гавриловъ Федотъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриловъ Иванъ

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