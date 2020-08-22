Нилов Валерий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилов Валерий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1952

Дата смерти

22.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
22.08.2020

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