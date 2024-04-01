Кулаков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1958
Дочь: Широкова (Кулакова) Гапина
Мать ребёнка: Кулакова (Игнатьева) Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1961
Дочь: Евграфова (Кулакова) Елена
Мать ребёнка: Кулакова (Игнатьева) Тамара Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно