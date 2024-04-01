Кулаков Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулаков Павел Иванович

Кулаков Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1958

Дочь: Широкова (Кулакова) Гапина

Мать ребёнка: Кулакова (Игнатьева) Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1961

Дочь: Евграфова (Кулакова) Елена

Мать ребёнка: Кулакова (Игнатьева) Тамара Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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