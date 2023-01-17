Ванышев Николай Степанович (Стефанович)
Место рождения
Дата рождения01.12.1899
Дата смерти16.07.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1932
Сын: Ванышев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Ванышева Мария Терентьевна
Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
16.07.1976
Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край