Ванышев Николай Степанович (Стефанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванышев Николай Степанович (Стефанович)

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Место рождения

Вереино, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.12.1899

Дата смерти

16.07.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Вереино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.03.1932

Сын: Ванышев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Ванышева Мария Терентьевна

Лещевка, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
16.07.1976
Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
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