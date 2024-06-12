Жаров Исидор Иванович 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЖаров Исидор Иванович

Жаров Исидор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Жаров Иван Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1874

Жена: Жарова Анисия Фёдоровна

Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
09.02.1877

Дочь: Жарова Анна Исидоровна

Мать ребёнка: Жарова Анисия Фёдоровна

Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
03.02.1878

Дочь: Жарова Мария Исидоровна

Мать ребёнка: Жарова Анисия Фёдоровна

Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
31.12.1883

Сын: Жаров Василий Исидорович

Мать ребёнка: Жарова Анисия Фёдоровна

Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1889

Сын: Жаров Никита Исидорович

Мать ребёнка: Жарова Анисия Фёдоровна

Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Жаров Михаил Исидорович

Мать ребёнка: Жарова Анисия Фёдоровна

Троице-Сельцо, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.