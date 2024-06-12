Жаров Исидор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Жаров Иван Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1874
Жена: Жарова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.02.1877
Дочь: Жарова Анна Исидоровна
Мать ребёнка: Жарова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.02.1878
Дочь: Жарова Мария Исидоровна
Мать ребёнка: Жарова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
31.12.1883
Мать ребёнка: Жарова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.04.1889
Мать ребёнка: Жарова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.11.1890
Мать ребёнка: Жарова Анисия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно