Рогаль-Левитский Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Левитский Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Рогаль-Левитская Анна Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Рогаль-Левитская Анна Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856