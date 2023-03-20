Рогаль-Левитский Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогаль-Левитский Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Левитский Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Рогаль-Левитская Анна Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Рогаль-Левитская Анна Мартыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогаль-Левитская Анна Мартыновна

Смерть
1856
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