Никишин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1933

Дочь: Горбачева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Никишина Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Никишина Екатерина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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