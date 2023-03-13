Никишин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1933
Дочь: Горбачева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Никишина Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никишин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Никишина Екатерина Семеновна
Смерть
Неизвестно