- Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Васса Андреевна

- Васса Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

06.04.1866 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: - Андрей -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Тючкалова Агрипина Саватеевна

Отец ребёнка: Тючкалов Саватей Филиппович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Тючкалова Наталья Саватеевна

Отец ребёнка: Тючкалов Саватей Филиппович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Тючкалова Акилина Саватеевна

Отец ребёнка: Тючкалов Саватей Филиппович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.04.1866 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close