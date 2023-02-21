- Васса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смерти06.04.1866 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: - Андрей -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Тючкалова Агрипина Саватеевна
Отец ребёнка: Тючкалов Саватей Филиппович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Тючкалова Наталья Саватеевна
Отец ребёнка: Тючкалов Саватей Филиппович
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Тючкалова Акилина Саватеевна
Отец ребёнка: Тючкалов Саватей Филиппович
Смерть
06.04.1866 ст.