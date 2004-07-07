Тынянский Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тынянский Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2004

Отец: Дёмочкин Андрей Григорьевич

Мать: Тынянская Нина Егоровна