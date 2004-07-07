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Тынянский Иван Андреевич
Тынянский Иван Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.2004
Пол
Мужской
Отец
Дёмочкин Андрей Григорьевич
1964 г.р.
Мать
Тынянская Нина Егоровна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2004
Отец:
Дёмочкин Андрей Григорьевич
Мать:
Тынянская Нина Егоровна
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