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Некрасова (-) Пелагея Иванова

Место рождения

Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Лихославль, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1852

Муж: Некрасов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
13.01.1854

Сын: Некрасов Павел Филиппович

Отец ребёнка: Некрасов Филипп Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1855

Сын: Некрасов Илья Филиппович

Отец ребёнка: Некрасов Филипп Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1857

Сын: Некрасов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Некрасов Филипп Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Некрасов Поликарп Филиппович

Отец ребёнка: Некрасов Филипп Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1861

Дочь: Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Некрасов Филипп Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Дурынина Александра Филипповна

Отец ребёнка: Некрасов Филипп Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Смерть
Неизвестно
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