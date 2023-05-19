Некрасова (-) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1852
Рождение ребёнка
13.01.1854
Сын: Некрасов Павел Филиппович
Отец ребёнка: Некрасов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1855
Отец ребёнка: Некрасов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1857
Сын: Некрасов Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Некрасов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Некрасов Поликарп Филиппович
Отец ребёнка: Некрасов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1861
Дочь: Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Некрасов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Дурынина Александра Филипповна
Отец ребёнка: Некрасов Филипп Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Смерть
Неизвестно