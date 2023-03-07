Манухина (Лазарева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Лазаревъ Абрамъ
Мать: Лазарева Алена
Рождение ребёнка
16.03.1861
Сын: Манухинъ Потаповъ Алексѣй
Отец ребёнка: Манухинъ Евстигнѣй
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Манухинъ Евстигнѣй
Рождение ребёнка
03.10.1875
Отец ребёнка: Манухинъ Евстигнѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манухинъ Стефанъ
Отец ребёнка: Манухинъ Евстигнѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манухинъ Потаповъ Василій
Отец ребёнка: Манухинъ Евстигнѣй