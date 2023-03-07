Манухина (Лазарева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манухина (Лазарева) Прасковья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Лазаревъ Абрамъ

Мать: Лазарева Алена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1861

Сын: Манухинъ Потаповъ Алексѣй

Отец ребёнка: Манухинъ Евстигнѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1865

Сын: Потаповъ Манухинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Манухинъ Евстигнѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1875

Сын: Манухинъ Потаповъ Петръ

Отец ребёнка: Манухинъ Евстигнѣй

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манухинъ Стефанъ

Отец ребёнка: Манухинъ Евстигнѣй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манухинъ Потаповъ Василій

Отец ребёнка: Манухинъ Евстигнѣй

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