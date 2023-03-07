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Малюкова Агафья Петровна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Малюков Федор Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Малюков Федор Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фекла Федоровна

Отец ребёнка: Малюков Федор Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Малюков Иван Федорович

Отец ребёнка: Малюков Федор Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Малюков Петр Федорович

Отец ребёнка: Малюков Федор Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малюков Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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