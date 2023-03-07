Малюкова Агафья Петровна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Малюков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Малюков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фекла Федоровна
Отец ребёнка: Малюков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Малюков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Малюков Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно