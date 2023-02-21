Бычкова Зоя Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1956
Сын: Бычков Михаил Филаретович
Отец ребёнка: Бычков Филарет Андреевич
Рождение ребёнка
25.08.1959
Дочь: Ларина Лариса Филаретовна
Отец ребёнка: Бычков Филарет Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно