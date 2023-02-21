Бычкова Зоя Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова Зоя Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1928

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1956

Сын: Бычков Михаил Филаретович

Отец ребёнка: Бычков Филарет Андреевич

Рождение ребёнка
25.08.1959

Дочь: Ларина Лариса Филаретовна

Отец ребёнка: Бычков Филарет Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Филарет Андреевич

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