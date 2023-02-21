(Абдулнасырова) Бадигульжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абдулнасырова) Бадигульжамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Абдулнасыр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мухаметсадык

Отец ребёнка: Мухаметзариф

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мухаметшариф

Отец ребёнка: Мухаметзариф

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мухаметсытдык

Отец ребёнка: Мухаметзариф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметзариф

Смерть
Неизвестно
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