(Абдулнасырова) Бадигульжамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Абдулнасыр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мухаметсадык
Отец ребёнка: Мухаметзариф
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мухаметшариф
Отец ребёнка: Мухаметзариф
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мухаметсытдык
Отец ребёнка: Мухаметзариф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметзариф
Смерть
Неизвестно