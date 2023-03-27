Антонов Иван Степанович
Место рожденияПензенская обл., Каменский р-н, д. Безруково
Дата рождения15.01.1919
Дата смерти24.04.1945
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1919
Отец: Антонов (antonov) Степан (Stepan)
Мать: не указана
Пензенская обл., Каменский р-н, д. Безруково
Рождение ребёнка
29.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Алексеевна
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
1944
Жена: Анна Алексеевна
Военная служба
Неизвестно
Лунинский РВК, Пензенская обл., Лунинский р-н
Смерть
24.04.1945
Причина смерти: Убит
Похороны
Неизвестно
рмания, г. Берлин, Грюнац, ул. Вассер, Темпольгоф