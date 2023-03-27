Антонов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Иван Степанович

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Место рождения

Пензенская обл., Каменский р-н, д. Безруково

Дата рождения

15.01.1919

Дата смерти

24.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1919

Отец: Антонов (antonov) Степан (Stepan)

Мать: не указана

Пензенская обл., Каменский р-н, д. Безруково
Рождение ребёнка
29.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Алексеевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
1944

Жена: Анна Алексеевна

Военная служба
Неизвестно
Лунинский РВК, Пензенская обл., Лунинский р-н
Смерть
24.04.1945
Причина смерти: Убит
Похороны
Неизвестно
рмания, г. Берлин, Грюнац, ул. Вассер, Темпольгоф
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