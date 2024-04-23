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Матрёна Михайловна

Место рождения

Каменка, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1907

Сын: Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Петрович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1909

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Пётр Михайлович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1912

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Пётр Михайлович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1914

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Пётр Михайлович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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