Матрёна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1907
Сын: Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1909
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1912
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
23.03.1914
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Пётр Михайлович