Зыякаева (Байрамгулова) Гайни Байрамгуловна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Байрамгул Шагиахметов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Зыякаев Загидулла
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Зыякаева Гафура
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1936
Сын: Зыякаев Рамиль
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Сатлыкова Миндегуль
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно