Зыякаева (Байрамгулова) Гайни Байрамгуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыякаева (Байрамгулова) Гайни Байрамгуловна

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Байрамгул Шагиахметов

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Зыякаев Загидулла

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зыякаева Гафура

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1936

Сын: Зыякаев Рамиль

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Сатлыкова Миндегуль

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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