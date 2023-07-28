Остроушко Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Остроушко Михаил Никитович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Остроушко Устиния Филипповна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Остроушко Устиния Филипповна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Остроушко Устиния Филипповна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Остроушко Гордей Иванович
Мать ребёнка: Остроушко Устиния Филипповна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Маренченко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Остроушко Устиния Филипповна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Остроушко Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Остроушко Устиния Филипповна
Смерть
Неизвестно