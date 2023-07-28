Воинкова (Осинцова) Параскева Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Осинцова) Параскева Иосифова

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Место рождения

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Осинцов Иосиф

Мать: не указана

Чурманское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.05.1826

Муж: Воинков Флор Алексиев

Рождение ребёнка
05.01.1827

Сын: Воинков Полиевкит Флоров

Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1828

Сын: Воинков Афанасий Флоров

Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.1829

Дочь: Ольга Флорова

Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1831

Сын: Воинков Яков Флорович

Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1833

Дочь: Марфа Флорова

Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1834

Дочь: Васса Флорова

Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1836

Сын: Воинков Аристарх Флоров

Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Воинков Яков Флоров

Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.01.1840

Дочь: Мария Флорова

Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1849

Дочь: Августа Флорова

Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно