Воинкова (Осинцова) Параскева Иосифова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Осинцов Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1826
Рождение ребёнка
05.01.1827
Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев
Рождение ребёнка
05.07.1828
Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев
Рождение ребёнка
10.07.1829
Дочь: Ольга Флорова
Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев
Рождение ребёнка
20.03.1831
Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев
Рождение ребёнка
05.07.1833
Дочь: Марфа Флорова
Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев
Рождение ребёнка
08.08.1834
Дочь: Васса Флорова
Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев
Рождение ребёнка
11.04.1836
Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Воинков Яков Флоров
Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев
Рождение ребёнка
18.01.1840
Дочь: Мария Флорова
Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев
Рождение ребёнка
21.11.1849
Дочь: Августа Флорова
Отец ребёнка: Воинков Флор Алексиев
Смерть
Неизвестно