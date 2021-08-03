Четверухина Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверухина Лидия Фёдоровна

Место рождения

Свердловская область, Ачитский район, деревня Сарга

Дата рождения

06.10.1934

Дата смерти

03.08.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Свердловская область, Ачитский район, деревня Сарга
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин Виталий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Кировская область, г. Белая Холуница
Смерть
03.08.2021