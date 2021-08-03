Четверухина Лидия Фёдоровна
Место рожденияСвердловская область, Ачитский район, деревня Сарга
Дата рождения06.10.1934
Дата смерти03.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Свердловская область, Ачитский район, деревня Сарга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанин Виталий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Кировская область, г. Белая Холуница
Смерть
03.08.2021