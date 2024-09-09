Топильская (Панкова) Наталья Егоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
Неизвестно
Восприемник
Неизвестно
Бракосочетание
15.09.1874 ст.
Венчался в Екатерининском соборе В.О. 15 сентября 1874 г.: “Сапожковский второй гильдии купеческий сын Николай Иванович Тапильский православного исповедания первым браком, 27 лет и дочь крестьянина Тв... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1875
Дочь: Топильская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Топильский Николай Иванович
Дочь Екатерина родилась 7 ноября 1875 г. Крещена 10 ноября в церкви Великомученицы Екатерины на Васильевском острове СПб. Родители: Рязанской губернии, города Сапожка 2-й гильдии купеческий сын Никола... Показать все
Восприемник
06.08.1877
Упоминается в качестве Восприемницы на крестинах в СПб сына петербургского купца Ильи Топильского: Родители: С-Петербургский 1-й гильдии купец Илья Иванов Тапильский и законная жена его Дарья Изосимо... Показать все
Рождение ребёнка
11.10.1879 ст.
Сын: Топильский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Топильский Николай Иванович
Родился 11 октября 1879 г. Крещен 14 октября в Екатерининской церкви В.О.: “Родители: Рязанской губернии города Сапожка купец Николай Иванович Тапильский и законная жена его Наталья Егоровна от первог... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1881 ст.
Сын: Топильский Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Топильский Николай Иванович
Родился 8 августа 1881 г. Крещен 23 августа в Екатерининском соборе В.О.: “Родители: Рязанской губернии города Сапожка 2 гильдии купец Николай Иванович Топильский и законная жена его Наталья Егоровна,... Показать все
Смерть
Неизвестно