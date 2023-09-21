Соломаха Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1980
Рождение ребёнка
27.01.2002
Дочь: Соломаха Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.04.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.08.2017
Сын: Соломаха Александр Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности