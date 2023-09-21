Соломаха Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломаха Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1980

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

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Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности
2017 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1980

Отец: Соломаха Анатолий Григорьевич

Мать: Соломаха Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
27.01.2002

Дочь: Соломаха Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
03.04.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.2017

Сын: Соломаха Александр Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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