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Стефанида Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

24.02.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Василий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Никифоров

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1788

Сын: Яков Данилов

Отец ребёнка: Даниил Никифоров

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Елена Данилова

Отец ребёнка: Даниил Никифоров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1793

Дочь: Марина Данилова

Отец ребёнка: Даниил Никифоров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1796

Сын: Потапий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Никифоров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1796

Сын: Мина Данилов

Отец ребёнка: Даниил Никифоров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Георгий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Никифоров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марина Данилова

Отец ребёнка: Даниил Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Никифоров

Смерть
24.02.1835
д.Тимошаты
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