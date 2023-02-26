Стефанида Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти24.02.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Василий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Никифоров
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1788
Сын: Яков Данилов
Отец ребёнка: Даниил Никифоров
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Елена Данилова
Отец ребёнка: Даниил Никифоров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1793
Дочь: Марина Данилова
Отец ребёнка: Даниил Никифоров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1796
Сын: Потапий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Никифоров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1796
Сын: Мина Данилов
Отец ребёнка: Даниил Никифоров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Георгий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Никифоров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марина Данилова
Отец ребёнка: Даниил Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Никифоров
Смерть
24.02.1835
д.Тимошаты